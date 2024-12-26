В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз

Валюта
49
В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз
В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз
В ноябре 2024 года украинские банки ввезли 1,478 млрд долларов наличной валюты, что на 12,2% меньше, чем в октябре (1,684 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Читайте также
В прошлом месяце сократился спрос на валюту в Украине. Как следствие, банки снизили ввоз иностранной наличной валюты в страну.

Сколько долларов и евро ввезли

Данная тенденция по сокращению наличной валюты имеет место как с долларами, так и с евро.
В частности, банки ввезли за ноябрь 1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6% меньше, чем в октябре (1,150 млрд долларов).
Читайте также
Объем наличных евро сократился на 17,8% до 437 млн долларов в эквиваленте (532 млн в октябре).
В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз
По данным НБУ, за ноябрь из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.

Справка Finance.ua:

  • В первой половине декабря украинцы заметили значительные колебания на валютном рынке. Эксперты ожидают роста курса доллара и евро накануне Нового года с возможным пересечением психологической отметки;
  • курс доллара в течение 2025 г. будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар. Национальный банк продолжит постепенно ослаблять гривну, темпы будут выше во второй половине 2025 года;
  • согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит 45,0 грн в 2025 году.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.