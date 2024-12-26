В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз — Finance.ua

В Украине сократился спрос на валюту: банки снизили ее ввоз
В ноябре 2024 года украинские банки ввезли 1,478 млрд долларов наличной валюты, что на 12,2% меньше, чем в октябре (1,684 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В прошлом месяце сократился спрос на валюту в Украине. Как следствие, банки снизили ввоз иностранной наличной валюты в страну.
Сколько долларов и евро ввезли
Данная тенденция по сокращению наличной валюты имеет место как с долларами, так и с евро.
В частности, банки ввезли за ноябрь 1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6% меньше, чем в октябре (1,150 млрд долларов).
Объем наличных евро сократился на 17,8% до 437 млн долларов в эквиваленте (532 млн в октябре).
По данным НБУ, за ноябрь из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.
Справка Finance.ua:
- В первой половине декабря украинцы заметили значительные колебания на валютном рынке. Эксперты ожидают роста курса доллара и евро накануне Нового года с возможным пересечением психологической отметки;
- курс доллара в течение 2025 г. будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар. Национальный банк продолжит постепенно ослаблять гривну, темпы будут выше во второй половине 2025 года;
- согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару составит 45,0 грн в 2025 году.
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