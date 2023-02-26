В Украине сократился импорт новых и б/у автобусов: статистика за 2022 год — Finance.ua

В Украине сократился импорт новых и б/у автобусов: статистика за 2022 год Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

В Украине сократился импорт новых и б/у автобусов: статистика за 2022 год

В Украину было импортировано 1272 единицы автобусов и микроавтобусов в 2022 году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Таможенная стоимость всех импортируемых в Украину автобусов в 2022 году составила 38,9 млн долларов. По сравнению с предыдущим годом количество ввезенных автобусов сократилось на 31%, а общая таможенная стоимость — на 26%.

Новые автобусы занимают 15% от общего количества в 2022 году. Более 70% из них импортировали из Турции (131 авто) на сумму более 7 млн долларов.

Германия стала крупнейшим поставщиком автобусов с пробегом. Из этой страны импортировали 457 автобусов общей таможенной стоимостью около 10 млн долларов.

На рынке легковых автомобилей наблюдается похожая тенденция. По сравнению с 2021 годом количество ввезенных авто в Украину уменьшилось на 38%.

Фокус По материалам:

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