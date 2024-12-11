В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели) — Finance.ua
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В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели)

Казна и Политика
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В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели)
В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели)
По данным Укравтопрома, за прошлый месяц украинский автопарк пополнился 260 автобусами (включая микроавтобусы).
Это на 4% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет Укравтопром.
Впрочем, по сравнению с октябрем текущего года рынок автобусов увеличился на 10%. Доля новой техники в этом объеме, как и в ноябре 2023 г., составляла 63%.
Чаще всего в прошлом месяце впервые зарегистрировали:
в части новых автотранспортных средств:
  • ZAZ — 39 ед.;
  • ATAMAN — 39 ед.;
  • FORD — 23 ед.
  • MERCEDES-BENZ — 29 ед.;
  • 🚌 среди подержанных:
  • VDL — 19 ед.;
  • IVECO — 9 ед.
Итого с начала года автобусный парк Украины пополнился 1911 автобусами (-24% к аналогичному периоду 2023 г.).
Из них: новых — 1101 ед. (-28%); б/у — 810 ед. (-17%).
По материалам:
Finance.ua
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