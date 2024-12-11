В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели) — Finance.ua

В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели) Сегодня 08:23 — Казна и Политика

В Украине снизился спрос на автобусы (популярные модели)

По данным Укравтопрома, за прошлый месяц украинский автопарк пополнился 260 автобусами (включая микроавтобусы).

Это на 4% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет Укравтопром.

Впрочем, по сравнению с октябрем текущего года рынок автобусов увеличился на 10%. Доля новой техники в этом объеме, как и в ноябре 2023 г., составляла 63%.

Чаще всего в прошлом месяце впервые зарегистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

ZAZ — 39 ед.;

ATAMAN — 39 ед.;

FORD — 23 ед.

MERCEDES-BENZ — 29 ед.;

🚌 среди подержанных:

VDL — 19 ед.;

IVECO — 9 ед.

Итого с начала года автобусный парк Украины пополнился 1911 автобусами (-24% к аналогичному периоду 2023 г.).

Из них: новых — 1101 ед. (-28%); б/у — 810 ед. (-17%).

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