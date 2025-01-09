В Украине снизились цены на молоко и сливочное масло — Finance.ua

В Украине снизились цены на молоко и сливочное масло Сегодня 20:40 — Личные финансы

В Украине снизились цены на молоко и сливочное масло

Цены на молоко-сырье в Украине снизились в начале января под влиянием сокращения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий в период новогодних праздников, сообщила Ассоциация производителей молока (АПМ).

В отраслевой ассоциации отметили, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 6 января составляла 19,10 грн/кг без НДС, что на 0,60 грн меньше, чем месяцем раньше, высшего сорта — 18,35 грн/кг без НДС (-0,35 грн), первого сорта осталась без изменений — 17,65 грн/кг без НДС. Средневзвешенная цена трех сортов молока зафиксирована на уровне 18,37 грн/кг без НДС, что на 0,32 грн меньше, чем в декабре.

«Снижение цен на молоко-сырье в Украине в начале года повлияло на падение цен на сливочное масло. Падение покупательной активности на рынке также традиционно наблюдается в период празднования новогодних праздников. Кроме того, украинские компании сократили объемы экспорта сливочного масла в декабре из-за снижения цен на товар на внешних рынках (…) На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, а максимальные цены на молоко экстра- и высшего качества пошли вниз из-за сокращения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий», — пояснил аналитик АПМ Георгий Кухалейшвили.

В АПМ сообщили, что в Украине также наблюдается снижение цен на сливочное масло в сочетании с остановкой роста цен на кисломолочные продукты из-за ограничения покупательной способности со стороны населения и сокращения спроса на молочные продукты на внутреннем рынке. Из-за высоких цен на отечественные молокопродукты в декабре увеличились объемы импорта в Украину готовых молочных продуктов, в том числе сыров.

«Существенное снижение закупочных цен в Украине маловероятно из-за увеличения себестоимости производства молока вследствие роста затрат на производство кормов и необходимости соответствовать экологическим требованиям ЕС», — подчеркнули в отраслевой ассоциации.

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