В Украине снижаются цены на тепличные огурцы — Finance.ua

В Украине снижаются цены на тепличные огурцы Сегодня 05:51 — Личные финансы

На минувшей неделе цены на тепличные огурцы снизились в среднем на 17% по сравнению с предыдущей неделей до 75−125 гривен за килограмм.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

В сообщении говорится, что теплая погода, установившаяся в стране еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных овощей.

Сбор огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличивается и из-за резкого роста предложения украинские производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте.

Снижающую ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса, а предложение огурца на рынке продолжает резко расти.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.