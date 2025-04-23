В Украине снижаются цены на тепличные огурцы — Finance.ua

В Украине снижаются цены на тепличные огурцы
На минувшей неделе цены на тепличные огурцы снизились в среднем на 17% по сравнению с предыдущей неделей до 75−125 гривен за килограмм.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
В сообщении говорится, что теплая погода, установившаяся в стране еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных овощей.
Сбор огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличивается и из-за резкого роста предложения украинские производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте.
Снижающую ценовую динамику в этом сегменте представители тепличных комбинатов объясняют существенным снижением спроса, а предложение огурца на рынке продолжает резко расти.
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