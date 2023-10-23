В Украине сделали шестиколесный квадроцикл для ВСУ (Видео) — Finance.ua

В Украине сделали шестиколесный квадроцикл для ВСУ (Видео) 23.10.2023, 01:07 — Фондовый рынок

Отечественная компания E-Mobili изготовила новый вариант армейского квадроцикла Himaks — в трехосном исполнении. Дополнительная пара ведущих колес сзади увеличивает грузоподъемность с 300 кг до 400−500 кг. В результате можно перевозить до 5 бойцов.

Увеличится и грузовая платформа. Если раньше она была 70×90 см, то теперь будет в длину 130 см и ширину 106 см. А задний откидной борт высотой 50 см позволит довести длину платформы до 180 см. Таким образом, носилки можно размещать уже не поперек, а вдоль. Это заметно повышает маневренность между деревьями и устойчивость на неровной местности. Кроме того, ширина 106 см позволяет уложить рядом уже двух раненых.

Кроме того, спаренные ведущие колеса увеличивают площадь контакта с дорогой, что также улучшает проходимость. Как отметили разработчики, такой квадроцикл с колесной формулой 6×4 лучше, чем вариант 4×4, так как имеет лучшее распределение нагрузки между осями, большую грузоподъемность и обходится в производстве дешевле.

На представленном экспериментальном образце Himaks установлены два электромотора по 2000 Вт. Однако вскоре их заменят более мощные — 2250 Вт. При этом система управления будет уже не 60-ти, а 72-вольтная. Благодаря применению двух больших аккумуляторов по 116 Ач запас хода будет около 100 км. Напомним, что четырехколесные Himaks комплектуются одним большим АКБ на 116 Ач и одним маленьким на 66 Ач и могут проехать без подзарядки до 150 км.

Еще одно новшество. Если раньше квадроциклы Himaks оснащались ремкомплектами для латания шин с порезами до 5 см. Учитывая опыт армейской эксплуатации, было решено бронировать «обувь». Таким образом, даже при порезах до 10 см на всех шести колесах машина сможет проехать до 50 км. При этом шины останутся на диске, между диском и землей будет гарантированная прокладка толщиной 5 см.

Первый готовый к серийному производству шестиколесный квадроцикл Himaks с новым дизайном пластикового обвеса и другим бампером компания E-Mobili обещает сделать уже к 1 декабря 2023 года.

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