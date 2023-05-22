В Украине резко подорожал лук, - EastFruit — Finance.ua

В Украине резко подорожал лук, - EastFruit Сегодня 05:31 — Личные финансы

За неделю цена на репчатый лук на оптовых рынках выросла в среднем на 10% до 43−49 гривен/кг.

Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit, передают Українські Новини.

«Довольно высокий спрос на лук на фоне сезонного сокращения предложения этой продукции на украинском рынке спровоцировал стремительный рост цен в этом сегменте. В итоге из-за ограниченного предложения лука на рынке цена на эту продукцию в течение недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, и сегодня репчатый лук отгружают по 43−49 гривен/кг», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что большую часть предложения составляет лук среднего качества, тогда как качественной продукции в украинских хозяйствах на сегодняшний день практически не осталось.

«Сейчас цены на лук в хозяйствах Украины уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и дальше, а темпы роста цен на лук будут продолжать ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов этой продукции в украинских хозяйствах», — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, цены на раннюю капусту за последние несколько дней существенно снизились.

Українські Новини По материалам:

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