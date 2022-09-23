В Украине разоблачена хакерская группировка, которая взламывала аккаунты и продавала россиянам — Finance.ua

В Украине разоблачена хакерская группировка, которая взламывала аккаунты и продавала россиянам Вчера 17:41 — Криминал

Во Львове Служба безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая взломала 30 млн аккаунтов и продавала их через «Даркнет».

Об этом сообщает СБУ

«Злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан. Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу «Даркнет», а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney, — рассказали в СБУ.

По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили «прибыль» в размере почти 14 млн гривен.

Как сообщают правоохранители, их «оптовыми клиентами» были прокремлевские пропагандисты.

«Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых „новостей“ с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в странах», — отмечается в сообщении.

Во время обысков у злоумышленников были обнаружены жесткие диски с персональными данными граждан и техника с подтверждениями незаконной деятельности.

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