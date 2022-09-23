В Украине разоблачена хакерская группировка, которая взламывала аккаунты и продавала россиянам — Finance.ua

В Украине разоблачена хакерская группировка, которая взламывала аккаунты и продавала россиянам
Во Львове Служба безопасности нейтрализовала хакерскую группировку, которая взломала 30 млн аккаунтов и продавала их через «Даркнет».
Об этом сообщает СБУ.
«Злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан. Эту конфиденциальную информацию они продавали через анонимную платформу «Даркнет», а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney,
— рассказали в СБУ.
По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили «прибыль» в размере почти 14 млн гривен.
Как сообщают правоохранители, их «оптовыми клиентами» были прокремлевские пропагандисты.
«Именно они использовали полученные учредительные данные украинских и иностранных граждан для распространения фейковых „новостей“ с фронта и создания панических настроений. Целью таких манипуляций была масштабная дестабилизация в странах», — отмечается в сообщении.
Во время обысков у злоумышленников были обнаружены жесткие диски с персональными данными граждан и техника с подтверждениями незаконной деятельности.
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