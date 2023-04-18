В Украине рассматривается возможность создания стратегического запаса горючего за рубежом — Finance.ua

В Украине рассматривается возможность создания стратегического запаса горючего за рубежом Сегодня 08:46 — Энергетика

В Украине рассматривается возможность создания стратегического запаса горючего за рубежом

Украине необходимо создать стратегический запас горючего. Один из возможных вариантов — хранение ресурса за границей, что позволит иметь гарантированные объемы топлива для обеспечения наших потребностей.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн.

«Мы все увидели, как необходимо иметь стратегический запас горючего в условиях военного времени. Один из возможных вариантов — накапливать горючее за границей для того, чтобы Украина имела гарантированные объемы, которые в дальнейшем можно быстро поставлять. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, это деньги, которые нужно тратить на хранение. Во-вторых, как компаниям потом доказать, что это их горючее, неприкосновенные резервы. Есть механические моменты, которые обсуждаются», — отметил он.

Эксперт уточнил, что сейчас в Украине опасно хранить большие запасы горючего, ведь враг постоянно держит отрасль на прицеле и ищет соответствующие объекты. Например, в марте россияне обстреляли ряд нефтебаз, которые «не очень большие» и малоизвестны.

«Все понимают, что заставлять компании везти горючее в Украину и здесь его хранить — это всегда риски и возможные убытки. Сейчас этот процесс сдвинулся. И „толкают“ нас, в частности, европейские партнеры. Уже в этом году Украина должна была бы иметь резерв горючего согласно нашим обязательствам в рамках энергетической стратегии. Надеюсь, что произойдет поэтапное увеличение нынешних резервов, у нас будет защищенность в хранении», — резюмировал Куюн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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