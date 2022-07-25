В Украине продают монету с одной особенностью за 17 тысяч гривен (фото) — Finance.ua
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В Украине продают монету с одной особенностью за 17 тысяч гривен (фото)

Личные финансы
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В Украине выставили на продажу серебряную монету номиналом в одну гривну, отчеканенную в далеком 1992 году.
Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity.
Ее главной особенностью является то, что монета была перечеканена из номинала в 50 копеек. «Перечекан из „полтинника“ с плохо проявленной гуртовой надписью. Хулиганка тех времен...», — пишет продавец из Львовской области.
В Украине продают монету с одной особенностью за 17 тысяч гривен (фото)
По его данным, монета больше в диаметре, поскольку сам гурт номинала в 50 копеек не претерпел вмешательства и чеканился при отсутствии соответствующего кольца.
В Украине продают монету с одной особенностью за 17 тысяч гривен (фото)
Продавец оценил такую монету в 17 тысяч гривен ($577).
Недавно в Украине выпустили памятные монеты, посвященные песне «Ой, у лузі червона калина».
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По материалам:
УНІАН
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