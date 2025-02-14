В Украине предлагают повысить прожиточный минимум и минималку: размеры — Finance.ua

В Украине предлагают повысить прожиточный минимум и минималку: размеры Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Украине предлагают повысить прожиточный минимум и минималку: размеры

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагают постепенно повысить минимальную заработную плату, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию по возрасту.

Как говорится в пояснительной записке к документу, учитывая необходимость осуществления первоочередных расходов из бюджетов всех уровней в 2025 году на обеспечение территориальной целостности Украины, законопроектом предусмотрено поэтапно повысить в 2025 году размеры прожиточных минимумов, минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту.

Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года — 3028 грн, а минимальная заработная плата составляет 8 000 грн.

Законопроект предлагает повысить прожиточный минимум в размерах, представленных ниже:

— в среднем на одного человека:

с 1 апреля — 4710 грн,

с 1 июля — 6645 грн,

с 1 октября — 9761 грн;

-для детей до 6 лет:

с 1 апреля — 3627 грн,

с 1 июля — 5110 грн,

с 1 октября — 7533 грн;

— для детей от 6 до 18 лет:

с 1 апреля — 4571 грн,

с 1 июля — 6451 грн,

с 1 октября — 9467 грн;

— для трудоспособных лиц:

с 1 апреля — 5400 грн,

с 1 июля — 7620 грн,

с 1 октября — 11 184 грн;

— для лиц, утративших трудоспособность (для пенсионеров и лиц с инвалидностью):

с 1 апреля — 3407 грн,

с 1 июля — 4808 грн,

с 1 октября — 7056 грн.

Минимальную заработную плату предлагают повышать до следующих размеров:

с 1 января — 8000 грн в месяц (48 грн в почасовом размере),

с 1 апреля — 9100 грн (55 грн в почасовом размере),

с 1 июля — 10 100 грн (61 грн в почасовом размере),

с 1 октября — 11 184 грн (68 грн в почасовом размере).

Также нардепы предлагают повысить и минимальную пенсию по возрасту с 1 января до 2361 грн., с 1 апреля до 3407 грн., с 1 июля до 4808 грн., с 1 октября до 7056 грн.

Финансовая составляющая вопроса

По прогнозным расчетам, дополнительные расходы на реализацию законопроекта из бюджетов всех уровней в 2025 году составят в сумме около 299,9 млрд грн, которые могут быть профинансированы за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней вследствие недопущения сокрытия налогов и сборов, а также за счет гуманитарной помощи в размере 1 млрд грн, за гранты иностранных государств, за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга в сумме около 190 млрд грн.

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