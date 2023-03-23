В Украине появится новый вид пенсий: кто может получить — Finance.ua

В Украине появится новый вид пенсий: кто может получить Сегодня 14:00 — Личные финансы

В то время как в марте пенсии в Украине проиндексировали не всем, в Украине в скором времени появится новый вид пенсий. Ее смогут получить те украинцы, родственники и близкие которых сделают специальный добровольный взнос в Пенсионный фонд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Речь идет о меценатских пенсиях.

«Закон, принятый ВР в 2022 году, позволяет делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы можно делать в пользу конкретного человека, уже получающего пенсию и имеющего счет в Пенсионном фонде, или обезличенно», — отметила Третьякова.

Любой гражданин Украины, проживающий в Украине или за границей, может сделать благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы увеличить размер пенсии своих родителей, бабушек и дедушек или просто близких людей.

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Пенсию смогут получить не все

В Украине каждый год требования к стажу увеличиваются на 12 месяцев. С 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа. К 2028 году норма будет составлять уже 35 лет. В то же время, критическим станет 2025-й: с этого момента большинство украинцев не смогут выйти на пенсию вовремя.

Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 лет стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023 году они смогут, а вот с 2025 наступит критический момент.

Ранее в Пенсионном фонде считали, что даже при изменении требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии и полномасштабной войны. Только с началом полномасштабной войны около трех миллионов украинцев перестали платить ЕСВ, так что стаж им не засчитывают.

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Українські Новини По материалам:

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