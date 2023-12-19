В Украине появится 3300 км евроколей в рамках расширения сети TEN-T — УЗ Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Уже в первом квартале 2024 г. Европейская комиссия может утвердить индикативные карты транспортной сети TEN-T, которые предусматривают продление коридоров сети на территорию Украины и Молдовы.

Об этом сообщил директор департамента стратегии и трансформации «Укрзализныци» Олег Яковенко во время конференции «Жатва победы», пишет Forbes.

«Укрзализныця» рассчитывает на утверждение индикативных карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) с включенными в нее украинскими и молдавскими логистическими путями до марта 2024 года.

«Речь идет о почти 3300 км железнодорожных колей стандарта 1435 мм на территории Украины», — сообщил Яковенко.

Изменения в карты сети предусматривают продление четырех коридоров TEN-T на территорию Украины и Молдовы: Северо-Балтийский коридор через Киев продлен до Днепра, а также Ковеля и Ягодина, а через Львов — в пункт пропуска «Рава-Русская»; коридоры Балтийское море — Адриатическое море и Рейн — Дунай продлены через Львов до Чопа.

По его словам, все четыре коридора будут проходить через Львовский железнодорожный узел, поэтому сейчас УЗ активно ведет переговоры с европейскими фондами, чтобы разработать стратегию его развития.

ЕС создает Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), чтобы соединить Европу с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных путей. Развитие транспортной системы будет происходить в два этапа: к 2030 году должно завершиться построение ключевой сети, а к 2050 году — общей.

Украина вошла в TEN-T в 2017 году. Согласно Индикативному инвестиционному плану Европейской Комиссии развития TEN-T коридоров, к 2030 году в Украине планируется реализовать проекты на общую сумму €4,45 млрд — это самый большой показатель среди всех государств Восточного партнерства ЕС.

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