В Украине появился доступный городской автомобиль (фото) — Finance.ua

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В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)
В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)
В Украину привезли бюджетный китайский электромобиль Letin Mango Yema. Авто оценили в 9900 долларов.
О нем рассказали на сайте Nextcar.
Новый Letin Mango Yema — компактный городской хэтчбек А-класса длиной всего 3,6 м. Его называют конкурентом массового Wuling Hongguan Mini EV. У авто высокий капот, изогнутая оконная линия, раскосые фары и фонари.
В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)
Салон Letin Mango Yema рассчитан на четыре человека, а объем его багажника составляет 185−975 л. Несмотря на то, что модель бюджетная, она получила цифровой приборный щиток и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.
В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)
Кроме того, комплектация Letin Mango Yema включает в себя кондиционер, камеру заднего вида, круиз-контроль и систему стабилизации.
В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)
Китайский электромобиль Letin Mango Yema оснащен мотором на 35 л. и 110 Н∙м, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 18,5 кВт∙ч.
Хэтчбек массой 860 кг способен развить до 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 185 км. Зарядка электрокара в домашних условиях занимает 6,5 часов.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Фокус
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