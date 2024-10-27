В Украине появился доступный городской автомобиль (фото) — Finance.ua

В Украине появился доступный городской автомобиль (фото) 27.10.2024, 01:11 — Технологии&Авто

В Украине появился доступный городской автомобиль (фото)

В Украину привезли бюджетный китайский электромобиль Letin Mango Yema. Авто оценили в 9900 долларов.

О нем рассказали на сайте Nextcar.

Новый Letin Mango Yema — компактный городской хэтчбек А-класса длиной всего 3,6 м. Его называют конкурентом массового Wuling Hongguan Mini EV. У авто высокий капот, изогнутая оконная линия, раскосые фары и фонари.

Салон Letin Mango Yema рассчитан на четыре человека, а объем его багажника составляет 185−975 л. Несмотря на то, что модель бюджетная, она получила цифровой приборный щиток и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, комплектация Letin Mango Yema включает в себя кондиционер, камеру заднего вида, круиз-контроль и систему стабилизации.

Китайский электромобиль Letin Mango Yema оснащен мотором на 35 л. и 110 Н∙м, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 18,5 кВт∙ч.

Хэтчбек массой 860 кг способен развить до 100 км/ч, а заявленный запас хода составляет 185 км. Зарядка электрокара в домашних условиях занимает 6,5 часов.

А вы готовы к любым приключениям на дороге? С автогражданкой — да! Достаточно выбрать оптимальный вариант на Finance.ua.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.