В Украине подорожают яйца — Finance.ua

В Украине подорожают яйца Сегодня 05:03 — Личные финансы

В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц, что связано с рекордным уменьшением производства этой продукции, а также продолжительным давлением НАБУ на Ukrlandfarming.

Об этом сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин на странице ассоциации в Facebook

По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое — до 40 грн за десяток.

Приблизительно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале — около 40 грн за десяток. Эта цена, вероятнее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц. — сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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Такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае почти на 25%, продолжает Литвин. Она уточнила, что такого не было за последние двадцать лет.

Сокращение связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц — почти вдвое за пять месяцев.

Также на цене сказалось давление директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на руководителя компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Из-за преследования агрохолдинг был вынужден закрыть более 27 птицефабрик.

agronews По материалам:

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