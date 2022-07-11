В Украине подорожают яйца — Finance.ua
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В Украине подорожают яйца

Личные финансы
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В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц, что связано с рекордным уменьшением производства этой продукции, а также продолжительным давлением НАБУ на Ukrlandfarming.
Об этом сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин на странице ассоциации в Facebook.
По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое — до 40 грн за десяток.
Приблизительно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале — около 40 грн за десяток. Эта цена, вероятнее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц.
— сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае почти на 25%, продолжает Литвин. Она уточнила, что такого не было за последние двадцать лет.
Сокращение связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы. Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц — почти вдвое за пять месяцев.
Также на цене сказалось давление директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на руководителя компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка. Из-за преследования агрохолдинг был вынужден закрыть более 27 птицефабрик.
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По материалам:
agronews
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