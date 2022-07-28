В Украине подешевел ряд овощей — Finance.ua
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В Украине подешевел ряд овощей

Личные финансы
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По мере созревания урожая овощей снижаются цены на них. Больше всего подешевела морковь и огурцы, а томаты держат цену. Об этом свидетельствуют данные мониторинга AgroTimes.
Так, на крупнейшем оптовом рынке запада Украины «Шувар» во Львове цены на морковь в течение 4 дней снизились с 25-27 грн/кг до 16-22 грн/кг, свекла за это время подешевела с 13-20 грн/кг до 13-15 грн/кг, лук несколько подорожал — с 18-22 до 22-25 грн/кг, цены на капусту практически остались на месте — 20-26 грн/кг.
Цены на картофель снизились до 5-8 грн/кг.
Подорожали помидоры — с 29-32 грн/кг до 38 грн/кг, огурцы, напротив, подешевели — с 19-20 грн/кг до 15-17 грн/кг.
Также снизилась цена на кабачки с 13–16 грн/кг до 10–12 грн/кг.
Цена сахарной кукурузы остается на высоком уровне — 20 грн/шт.
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По материалам:
agronews
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