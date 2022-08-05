В Украине почти полностью возобновляется работа фондового рынка — Finance.ua

В Украине почти полностью возобновляется работа фондового рынка Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

В Украине почти полностью возобновляется работа фондового рынка

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку снимает почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, введенные с началом большой войны.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Шаг по разблокировке рынков капитала и товарных рынков является своевременным и взвешенным, ведь участники рынков подтвердили готовность к развитию финансового сектора. Еще до полномасштабной войны мы определили обновление фондового рынка одной из первоочередных инициатив правительства. После нашей победы развитие рынков капитала и товарных рынков может стать одним из драйверов восстановления экономики и Украины в целом», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме.

«Регулятор внимательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг», — отметил Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Глава Комиссии добавил, что следует помнить: война продолжается и деятельность на рынках капитала должна осуществляться максимально взвешенно.

Напомним, за период действия военного положения НКЦБФР допустила на рынки 20 выпусков государственных облигаций (на 01.08.22) для привлечения средств в бюджет и поддержки экономики.

В то же время в течение этого периода регулятор направлял свои действия на облегчение деятельности профессиональных участников и их поддержку. В частности, была упрощена процедура идентификации лиц при покупке гособлигаций и процедура их приобретения для нерезидентов. Вместе с НБУ унифицировал подходы к учету ценных бумаг резидентов и нерезидентов на агрегированных счетах депозитарных учреждений.

Также Комиссия продлила сроки действия сертификатов профучастников, перенесла сроки выполнения нормативных требований, разрешила проводить общее собрание дистанционно и перешла на электронный документооборот. Решение вступает в силу 08 августа 2022 года.

Справка Finance.ua:

24 февраля 2022 года с 11:00 НКЦБФР ввела ограничения на осуществление операций на рынках капитала и организованных товарных рынках. Это было сделано для того, чтобы противостоять паническим действиям, которые могли бы обрушить рынки и лишить возможности их полноценной работы в будущем, сохранить данные и права собственности;

впоследствии «замораживание» рынков позволило найти активы, связанные с агрессорами — российской федерацией и республикой, и ограничить возможности таких компаний вести бизнес в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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