В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на коммуналку — Finance.ua
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В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на коммуналку

Казна и Политика
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Министерство социальной политики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсации получают украинцы и на временно оккупированных территориях.
«Мы делаем цифровой инструмент, где человек только обращается с короткой заявкой о желании получить субсидию и указывает остальных членов семьи. А мы уже сами ищем информацию о доходах членов семьи, имуществе и так далее», — сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
По ее словам, в Пенсионном фонде заведены личные кабинеты для всех поставщиков услуг.
«Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг», — сообщила Жолнович.
Она также рассказала, что и на оккупированных территориях граждане также получают субсидии, поскольку она монетизирована и приходит на карты. Однако уже в середине лета будет проведена стандартная проверка и перерасчет полученных субсидий.
«С 1 июля мы проведем верификацию, но хотим делать ее абсолютно автоматически, чтобы люди не испытали неудобств по поводу такой проверки», — пояснила Жолнович.
Она отметила, что пострадавшим от затопления жителям Херсонщины, чьи дома разрушены, не нужно будет возвращать уже полученные средства.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июня был введен единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за кВт/ч. Вместо 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч;
  • по словам министра энергетики Германа Галущенко, субсидия на покрытие тарифов увеличится. Это произойдет с учетом того, что станет больше людей, которым такая субсидия потребуется после роста тарифа.

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По материалам:
УНІАН
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