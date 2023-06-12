В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на коммуналку — Finance.ua

В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на коммуналку Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Министерство социальной политики разрабатывает упрощенный механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Компенсации получают украинцы и на временно оккупированных территориях.

«Мы делаем цифровой инструмент, где человек только обращается с короткой заявкой о желании получить субсидию и указывает остальных членов семьи. А мы уже сами ищем информацию о доходах членов семьи, имуществе и так далее», — сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, в Пенсионном фонде заведены личные кабинеты для всех поставщиков услуг.

«Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг», — сообщила Жолнович.

Она также рассказала, что и на оккупированных территориях граждане также получают субсидии, поскольку она монетизирована и приходит на карты. Однако уже в середине лета будет проведена стандартная проверка и перерасчет полученных субсидий.

«С 1 июля мы проведем верификацию, но хотим делать ее абсолютно автоматически, чтобы люди не испытали неудобств по поводу такой проверки», — пояснила Жолнович.

Она отметила, что пострадавшим от затопления жителям Херсонщины, чьи дома разрушены, не нужно будет возвращать уже полученные средства.

Справка Finance.ua:

с 1 июня был введен единый тариф на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за кВт/ч. Вместо 1,44 грн и 1,68 грн за кВт-ч;

по словам министра энергетики Германа Галущенко, субсидия на покрытие тарифов увеличится. Это произойдет с учетом того, что станет больше людей, которым такая субсидия потребуется после роста тарифа.

УНІАН По материалам:

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