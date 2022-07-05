В Украине планируют сократить половину госслужащих — Finance.ua

В Украине планируют сократить половину госслужащих Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Правительство инициирует реформу сокращения государственного аппарата — ради экономии планируют уволить каждого второго украинского чиновника.

Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила «Экономическая правда»

Минцифры разрабатывает реформу, согласно которой количество чиновников в стране уменьшится вдвое. В министерстве отказались комментировать свои наработки до обнародования документа, однако ЭП удалось ознакомиться с ним.

Сколько в Украине чиновников

На госслужбе, в органах местного самоуправления, государственных агентствах, комиссиях, инспекциях, службах и на госпредприятиях всего работает более 5 млн украинцев.

Предлагаемая реформа будет касаться только государственных служащих. По данным Национального агентства по вопросам государственной службы, их в Украине 168,2 тыс. Еще 32,8 тыс. должностей остаются вакантными. То есть общая штатная численность чиновничьего аппарата составляет около 205 тысяч человек.

К ним относятся сотруд’ники Офиса президента, правительства, Верховной Рады, министерств, центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, областных и районных администраций, судов и других государственных учреждений.

Учителей, врачей и пожарных сокращение пока не коснется.

План трансформации предлагает кардинально уменьшить количество органов власти и работающих там чиновников. Изменения предлагают проводить на самом высоком уровне, начиная с Кабинета Министров. Количество министерств хотят уменьшить с 20 до 12 путем объединения и ликвидации.

В результате объединений министерств и функций обеспечения их деятельности штат центральных аппаратов министерств сократится с 9,2 тыс. до 2,7 тыс. человек. Количество работников их территориальных органов — с более чем 15 тыс. до менее чем 9 тыс.

Уменьшатся штаты Пенсионного фонда, Налоговой службы, Госстата. В их центральных аппаратах работают 13 тыс. человек, в территориальных — 80 тыс. После реформы количество таких органов сократится с 58 до 43, количество работников в их центральных аппаратах — до 4,3 тыс. человек, в территориальных — до менее 40 тыс.

Согласно презентации Минцифры, в первые полгода реформы численность бюджетников сократится на 60 тыс. человек. Это значит, что на это количество вырастет армия безработных.

В Минцифре это называют «возможностью», а не ударом по платежеспособности граждан. Мол, из Украины выехало на 2 млн человек больше, чем вернулось, рынок труда нуждается в людях, и именно госслужащие должны его наполнить.

Однако ситуация на рынке труда в Украине критична даже без дополнительных 60 тыс. безработных чиновников. По данным Госслужбы занятости, на одно рабочее место претендуют 12 человек. В некоторых регионах страны этот показатель еще страшнее.

Економічна Правда По материалам:

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