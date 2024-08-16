В Украине планируют изменить продолжительность выплат пособия по безработице — Finance.ua

В Украине планируют изменить продолжительность выплат пособия по безработице Сегодня 08:00 — Личные финансы

В Украине планируют изменить продолжительность выплат пособия по безработице

В Государственной службе занятости заявили, что Украина после войны может не вернуться к практике в течение года выплачивать средства по безработице, потому что это «роскошь» для страны.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает hromadske.

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Обращаясь к представителям бизнеса, Жовтяк отметила, что часто люди приходят на работу, которую им подыскала служба занятости, немотивированными. По ее словам, для таких людей важна «отметка», что они не подошли работодателю, чтобы дальше получать пособие от государства из-за безработицы.

Жовтяк напомнила, что во время действия военного положения выплаты безработным предоставляются в течение трех месяцев. Раньше пособие выплачивалось в течение года.

Впрочем, по мнению директора Государственного центра занятости, после войны могут внести изменения в законодательство о продолжительности выплат.

«И мы уже не будем выплачивать пособие в течение года. Для нас, как страны, это роскошь, чтобы человек состоял на учете в службе занятости год и не искал работу», — пояснила она.

Жовтяк подчеркнула, что уже сейчас персоналу центров занятости ставится цель, чтобы соискатель работы на 80% подходил работодателю, к которому его направляют.

«Мы должны отправлять мотивированных людей… Лучше мы им расскажем обо всех возможностях, чтобы они не тратили время [работодателя]», — добавила чиновник.

Справка Finance.ua:

сумма пособия по безработице зависит от страхового стажа, как общего, так и в течение года, предшествующего месяцу регистрации лица как безработного. Также влияет основание прекращения трудовых отношений и размер заработной платы, полученной перед увольнением;

одним из шагов, которые может сделать внутренне перемещенное лицо для получения экономической самостоятельности, является регистрация в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу;

украинцы, официально трудоустроенные на территории Польши, могут обратиться в центр занятости и зарегистрироваться как безработные. Пособие по безработице в Польше называется Zasiłek dla bezrobotnych. Размер пособия определяется индивидуально.



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hromadske По материалам:

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