В Украине отменили пробное ЗНО-2022 — Finance.ua
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В Украине отменили пробное ЗНО-2022

Сегодня 18:08
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В Украине отменили пробное внешнее независимое оценивание по всем предметам, которое должно было состояться 19 и 26 марта.
Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования.
«Очевидно, что большинство запланированных заранее мер в этой ситуации (войне РФ против Украины — ред.) не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены.»
Сейчас должны вас сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно", — отметили в УЦОКО.
В частности, отменили пробное ЗНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, которое было запланировано на 19 марта, и по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также иностранным языкам 26 марта.
«Мы уверены, что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценки», — добавили в УЦОКО.
Напомним, несмотря на войну в Украине, регистрацию на основную сессию ЗНО 2022 продолжили. Она продлится до 9 апреля.
По материалам: Економічна Правда
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