В Украине отменили повышение тарифов на воду — Finance.ua

В Украине отменили повышение тарифов на воду Сегодня 10:50 — Личные финансы

В Украине отменили повышение тарифов на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила ранее принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение.

Такое решение было принято на заседании комиссии 30 декабря.

В частности, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что предварительное решение о повышении тарифов было принято из-за разного понимания его содержания членами комиссии.

«При оформлении решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, долгим их обсуждением, началом воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты», — объяснил чиновник.

Ущаповский также добавил, что предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.

«Поэтому при их оформлении возникли недоразумения по поводу размеров и структурі этих тарифов», — подчеркнул он.

Следовательно, НКРЭКУ отправила на доработку проекты решений по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Справка Finance.ua.

26 декабря НКРЭКУ предложила в два этапа повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 10-30% в зависимости от региона. Согласно обнародованному документу первый этап удорожания был запланирован с 1 января 2023 года, второй — с июля 2023 года;

27 декабря НКРЭКУ приняла соответствующее постановление о повышении тарифов на водоснабжение;

в НКРЭКУ отметили, что повышение тарифов спровоцировано несколькими факторами: удорожанием электроэнергии, износом сети, уменьшением объемов реализации и увеличением расходов на оплату труда.

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