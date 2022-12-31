В Украине отменили повышение тарифов на воду — Finance.ua

В Украине отменили повышение тарифов на воду
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила ранее принятое постановление о повышении тарифов на водоснабжение.
Такое решение было принято на заседании комиссии 30 декабря.
В частности, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что предварительное решение о повышении тарифов было принято из-за разного понимания его содержания членами комиссии.
«При оформлении решения по указанному вопросу выяснилось, что в связи с большим количеством замечаний и предложений к проекту решений, долгим их обсуждением, началом воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты», — объяснил чиновник.
Ущаповский также добавил, что предложенное решение существенно отличается от проекта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.
«Поэтому при их оформлении возникли недоразумения по поводу размеров и структурі этих тарифов», — подчеркнул он.
Следовательно, НКРЭКУ отправила на доработку проекты решений по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
Справка Finance.ua.
- 26 декабря НКРЭКУ предложила в два этапа повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 10-30% в зависимости от региона. Согласно обнародованному документу первый этап удорожания был запланирован с 1 января 2023 года, второй — с июля 2023 года;
- 27 декабря НКРЭКУ приняла соответствующее постановление о повышении тарифов на водоснабжение;
- в НКРЭКУ отметили, что повышение тарифов спровоцировано несколькими факторами: удорожанием электроэнергии, износом сети, уменьшением объемов реализации и увеличением расходов на оплату труда.
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