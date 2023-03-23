В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту — Finance.ua

В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту, Фото: пресслужба Мінінфраструктури

На дороге Р-69 Вышгород — Десна — Чернигов в Черниговской области открыто движение транспорта по металлическому модульному мосту, переданному французскими партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Это первый из 3-х переданных Францией мостов, который был установлен на этой дороге.

Второй мост также уже установлен на дороге Р-69, однако движение по нему запрещено — его открытие планируется в ближайшее время.

Третий мост планируется установить на одной из дорог национального значения в Черниговской области.

Фото: прессслужба Мининфраструктуры

«Ключевая цель этих инфраструктурных решений — обеспечить транспортное сообщение Чернигова с громадами области на правом берегу реки Десна», — подчеркнули в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавляют, что переданные Францией мосты изготовлены французской компанией Matiere и переданы Украине Французским центром преодоления кризисных явлений при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Конструкции были разработаны специально под параметры разрушенных переправ.

Напомним, в целом на государственных дорогах по всей территории Украины с 24 февраля 2022 года было разрушено 154 моста. В течение 2022 года отремонтировано 41 искусственное сооружение и обеспечен проезд через 81 временную переправу.

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