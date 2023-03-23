В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту

Казна и Политика
52
В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту
В Украине открыли движение по первому из переданных Францией мосту, Фото: пресслужба Мінінфраструктури
На дороге Р-69 Вышгород — Десна — Чернигов в Черниговской области открыто движение транспорта по металлическому модульному мосту, переданному французскими партнерами.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
Это первый из 3-х переданных Францией мостов, который был установлен на этой дороге.
Второй мост также уже установлен на дороге Р-69, однако движение по нему запрещено — его открытие планируется в ближайшее время.
Третий мост планируется установить на одной из дорог национального значения в Черниговской области.
Фото: прессслужба Мининфраструктуры
Фото: прессслужба Мининфраструктуры
«Ключевая цель этих инфраструктурных решений — обеспечить транспортное сообщение Чернигова с громадами области на правом берегу реки Десна», — подчеркнули в Мининфраструктуры.
В ведомстве добавляют, что переданные Францией мосты изготовлены французской компанией Matiere и переданы Украине Французским центром преодоления кризисных явлений при поддержке Министерства иностранных дел Франции.
Конструкции были разработаны специально под параметры разрушенных переправ.
Напомним, в целом на государственных дорогах по всей территории Украины с 24 февраля 2022 года было разрушено 154 моста. В течение 2022 года отремонтировано 41 искусственное сооружение и обеспечен проезд через 81 временную переправу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.