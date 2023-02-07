В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию — Finance.ua

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию
Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Законопроект о военном положении поддержали 348 депутатов.
«Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. № 58 «О продлении срока действия военного положения в Украине»... Утвердить указ президента Украины от 6 февраля 2023 г. № 59 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации», — говорится в документах.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Что означает военное положение в стране
Во время военного положения могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.
Кроме того, могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, или принудительное отчуждение частного имущества. Возможен также переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.
Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, ведущих работу против независимости Украины.
Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.
Согласно закону, во время военного положения власти и в частности военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Также в Украине могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других
Что известно о призыве в Украине
Верховная Рада 18 октября поддержала законопроект о призыве на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий. Согласно тексту проекта закона № 8109, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.
Кроме того, призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:
- организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, постановку их на воинский учет военнообязанных или снятие с воинского учета;
- направления призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью