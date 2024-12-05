В Украине обанкротился первый банк с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине обанкротился первый банк с начала года

Личные финансы
292
В Украине обанкротился первый банк с начала года
В Украине обанкротился первый банк с начала года, www.facebook.com
Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО Коммерческий Инвестиционный Банк (далее — АО КомИнвестБанк) к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Повлияет ли это на рынок?

Доля финансового учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 01 ноября 2024 года. Соответственно, отнесение АО «КомИнвестБанк» к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина

Решение принято в связи с неприведением АО «КомИнвестБанк» своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.
Читайте также
8 августа 2024 года Правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести АО «КомИнвестБанк» к категории проблемных. Основанием для такого решения стало установление факта осуществления АО «КомИнвестБанк» рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов Банка по следующим выявленным признакам:
  • ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками,
  • и недостаточность доходов Банка, что создает риск будущих уменьшения регулятивного капитала Банка и нарушения установленных Национальным банком пруденциальных нормативов капитала, а также выявление систематической подачи и обнародования недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового положения банка.
Национальным банком было установлено, что со дня отнесения АО «КомИнвестБанк» к категории проблемных Банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически подавать и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового положения, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения отнесения Банка к категории неплатежеспособных.

Что делать вкладчикам

Каждый вкладчик АО «КомИнвестБанк» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО «КомИнвестБанк» на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 объем высоколиквидных активов Банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн.
Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.
АО «КомИнвестБанк» отнесен к категории неплатежеспособных в соответствии с решением Правления Национального банка от 5 декабря 2024 года № 425-рш/БТ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.