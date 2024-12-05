В Украине обанкротился первый банк с начала года — Finance.ua

В Украине обанкротился первый банк с начала года Сегодня 14:45 — Личные финансы

В Украине обанкротился первый банк с начала года, www.facebook.com

отнесении АО Коммерческий Инвестиционный Банк (далее — АО КомИнвестБанк) к категории неплатежеспособных. Правление Национального банка Украины приняло решение об

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Повлияет ли это на рынок?

Доля финансового учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 01 ноября 2024 года. Соответственно, отнесение АО «КомИнвестБанк» к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причина

Решение принято в связи с неприведением АО «КомИнвестБанк» своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

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8 августа 2024 года Правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести АО «КомИнвестБанк» к категории проблемных. Основанием для такого решения стало установление факта осуществления АО «КомИнвестБанк» рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов Банка по следующим выявленным признакам:

ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками,

и недостаточность доходов Банка, что создает риск будущих уменьшения регулятивного капитала Банка и нарушения установленных Национальным банком пруденциальных нормативов капитала, а также выявление систематической подачи и обнародования недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового положения банка.

Национальным банком было установлено, что со дня отнесения АО «КомИнвестБанк» к категории проблемных Банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически подавать и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового положения, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения отнесения Банка к категории неплатежеспособных.

Что делать вкладчикам

Каждый вкладчик АО «КомИнвестБанк» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО «КомИнвестБанк» на 21 ноября 2024 года составляет 432 млн грн. По состоянию на 4 декабря 2024 объем высоколиквидных активов Банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн.

Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

АО «КомИнвестБанк» отнесен к категории неплатежеспособных в соответствии с решением Правления Национального банка от 5 декабря 2024 года № 425-рш/БТ.

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