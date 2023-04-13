В Украине накануне праздников стала дорожать валюта — Finance.ua

В Украине накануне праздников стала дорожать валюта Сегодня 12:14 — Валюта

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 10 копеек — до 37,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривны ослаб на 5 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро — 40,50 грн за евро.

Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, согласно которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения россии в Украине был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

УНІАН По материалам:

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