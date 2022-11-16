В Украине начались серьезные сбои в работе интернета: трафик упал на треть — Finance.ua

В Украине начались серьезные сбои в работе интернета: трафик упал на треть
На фоне вражеских обстрелов и аварийных отключений электроэнергии в Украине 15 ноября объем интернет-трафика упал до 67% от нормы.
Как сообщает NetBlocks, согласно сетевым данным, большинство регионов Украины пострадали от отключения электроэнергии на фоне интенсивного российского ракетного обстрела, направленного на критическую инфраструктуру.
«Подтверждено: Украина на данный момент испытывает значительный сбой в работе интернета; показатели свидетельствуют об общем подключении только на 67% от предыдущих показателей; инцидент произошел на фоне сообщений об одной из самых интенсивных российских ракетных атак», — отметили в организации.
Напомним, после обстрелов во вторник питание возобновили в столице и 7 областях: Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской. Во Львовской области энергоснабжение возобновили на 95%.
Украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.
По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки рф специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время, жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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