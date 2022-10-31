В Украине на 14% увеличилось количество должников — Finance.ua

В Украине на 14% увеличилось количество должников
Количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников с начала года увеличилось на 944 277. Это +14% прироста к общему количеству задолженностей, сообщает Опендатабот.
Отмечается, что наибольшее количество долгов — 857 578 — добавилось в реестр еще до полномасштабного вторжения россии, за январь-февраль текущего года.
С марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей — 441 311.
Несколько улучшилась экономическая ситуация в конце лета: за сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.
Если сравнивать с соответствующим периодом в прошлом году (январь-октябрь), то темп прироста сократился с +22% (2021) до +14% (2022).
Причины, по которым украинцы чаще всего попадают в реестр должников
В 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРД. В настоящее время наиболее активно растут такие категории:
- штрафы за административные правонарушения — +228 515 (+21%);
- штрафы за нарушения ПДД — +255 648 (+19%);
- задолженности по коммуналке — +89 666 (+18%).
Долги по алиментам за этот период увеличились всего на 3% или же на 5452.
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