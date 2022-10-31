В Украине на 14% увеличилось количество должников — Finance.ua

В Украине на 14% увеличилось количество должников Сегодня 13:00 — Личные финансы

Количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников с начала года увеличилось на 944 277. Это +14% прироста к общему количеству задолженностей, сообщает Опендатабот

Отмечается, что наибольшее количество долгов — 857 578 — добавилось в реестр еще до полномасштабного вторжения россии, за январь-февраль текущего года.

С марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей — 441 311.

Несколько улучшилась экономическая ситуация в конце лета: за сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.

Если сравнивать с соответствующим периодом в прошлом году (январь-октябрь), то темп прироста сократился с +22% (2021) до +14% (2022).

Причины, по которым украинцы чаще всего попадают в реестр должников

В 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРД. В настоящее время наиболее активно растут такие категории:

штрафы за административные правонарушения — +228 515 (+21%);

штрафы за нарушения ПДД — +255 648 (+19%);

задолженности по коммуналке — +89 666 (+18%).

Долги по алиментам за этот период увеличились всего на 3% или же на 5452.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.