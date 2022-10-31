В Украине на 14% увеличилось количество должников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине на 14% увеличилось количество должников

Личные финансы
116
Количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников с начала года увеличилось на 944 277. Это +14% прироста к общему количеству задолженностей, сообщает Опендатабот.
Отмечается, что наибольшее количество долгов — 857 578 — добавилось в реестр еще до полномасштабного вторжения россии, за январь-февраль текущего года.
С марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей — 441 311.
Несколько улучшилась экономическая ситуация в конце лета: за сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.
Если сравнивать с соответствующим периодом в прошлом году (январь-октябрь), то темп прироста сократился с +22% (2021) до +14% (2022).

Причины, по которым украинцы чаще всего попадают в реестр должников

В 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРД. В настоящее время наиболее активно растут такие категории:
  • штрафы за административные правонарушения — +228 515 (+21%);
  • штрафы за нарушения ПДД — +255 648 (+19%);
  • задолженности по коммуналке — +89 666 (+18%).
Долги по алиментам за этот период увеличились всего на 3% или же на 5452.
В Украине на 14% увеличилось количество должников
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.