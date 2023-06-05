В Украине может возникнуть дефицит автогаза — Finance.ua
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В Украине может возникнуть дефицит автогаза

Технологии&Авто
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Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины обратился к Сейму и Сенату Республики Польша с призывом запретить импорт российского LPG на территорию Польши, а затем и в Украину.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил инициатор обращения, народный депутат от «Голоса» Максим Хлапук.
По его словам, российский автогаз все еще находится вне санкций Европейского Союза и имеет фактически беспрепятственный доступ к европейскому рынку.
«Украина с мая 2023 года уже ограничила импорт российского топлива (в том числе и т. н. ресурс „неопределенного происхождения“, но de facto российский). Впрочем, российский сжиженный газ заходит к нам в бленде (смешивание российского и нероссийского ресурса), который получает сертификат Euro1 и на бумаге теряет свое „болотное“ происхождение», — пишет он.
По мнению парламентария, совместная работа как на уровне парламентов, так и на уровне таможенных органов Украины и Польши может сдвинуть ситуацию и ограничить доступ россии к нашим рынкам.
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Польша приостановит ввоз российского сжиженного газа только одновременно со всеми странами Евросоюза.
Напомним, автогаз остается самым дешевым моторным топливом в Украине.
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По материалам:
MMR
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