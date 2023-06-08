В Украине меняется режим работы ГЭС, «Укрэнерго» призывает украинцев экономить электроэнергию — Finance.ua

В Украине меняется режим работы ГЭС, «Укрэнерго» призывает украинцев экономить электроэнергию Сегодня 10:44 — Энергетика

Компания «Укрэнерго» призывает украинцев не перегружать энергосистему в пиковые часы — с 19.00 до 22.00.

Как сообщает компания в Телеграме, в связи с разрушением Каховской ГЭС в Украине меняется режим работы гидроэлектростанций для того, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление.

«Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию. Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить использование мощных приборов с вечера на другие периоды суток», — говорится в сообщении.

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Радіо Свобода По материалам:

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