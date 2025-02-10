В Украине изменят правила военной службы: правительство согласовало указ президента — Finance.ua

В Украине изменят правила военной службы: правительство согласовало указ президента Сегодня 11:01

Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

«Эти изменения — часть реформы по стандартам НАТО, но большинство новшеств заработает только после войны», — отметил нардеп.

Что изменится:

карьерный рост будет происходить по конкурсу, а звание и должности будут назначаться не только за выслугу лет, но и по рейтингу;

военных будут переводить на разные должности, чтобы они набирались опыта;

новые правила контрактов урегулируют порядок их подписания и продления;

вводится два новых формата службы — базовая военная служба и служба резервистов.

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Напомним, с 1 сентября 2025 г. в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин — добровольной. Речь идет о студентах, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования. Она будет состоять из теоретического и практического курса. Существует несколько условий, при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки:

граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;

те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;

граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

В январе 2025 года в центры рекрутинга в ВСУ обратился 5 381 человек, что почти на 80% больше, чем среднемесячный показатель прошлого года. В общей сложности с момента открытия центров консультации получили 38 117 граждан. Больше всего граждан, уже ставших военнослужащими, зафиксировано в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске.

Министерство обороны планирует благодаря Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года коренным образом изменить подход к управлению персоналом в сфере обороны, сделать его современным и эффективным. В стратегии охвачены все этапы профессионального пути военнослужащего — от поступления на военную службу до завершения карьеры и перехода в гражданскую жизнь.

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