В Украине изменят правила военной службы: правительство согласовало указ президента — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменят правила военной службы: правительство согласовало указ президента

185
Правительство согласовало проект указа президента, который упорядочивает прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Эти изменения — часть реформы по стандартам НАТО, но большинство новшеств заработает только после войны», — отметил нардеп.
Что изменится:
  • карьерный рост будет происходить по конкурсу, а звание и должности будут назначаться не только за выслугу лет, но и по рейтингу;
  • военных будут переводить на разные должности, чтобы они набирались опыта;
  • новые правила контрактов урегулируют порядок их подписания и продления;
  • вводится два новых формата службы — базовая военная служба и служба резервистов.
Читайте также
Напомним, с 1 сентября 2025 г. в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин — добровольной. Речь идет о студентах, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования. Она будет состоять из теоретического и практического курса. Существует несколько условий, при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки:
  • граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;
  • те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;
  • граждане Украины, уже прошедшие военную службу.
Читайте также
В январе 2025 года в центры рекрутинга в ВСУ обратился 5 381 человек, что почти на 80% больше, чем среднемесячный показатель прошлого года. В общей сложности с момента открытия центров консультации получили 38 117 граждан. Больше всего граждан, уже ставших военнослужащими, зафиксировано в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске.
Министерство обороны планирует благодаря Стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны до 2027 года коренным образом изменить подход к управлению персоналом в сфере обороны, сделать его современным и эффективным. В стратегии охвачены все этапы профессионального пути военнослужащего — от поступления на военную службу до завершения карьеры и перехода в гражданскую жизнь.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.