В Украине изменились условия выхода на пенсию — Finance.ua

В Украине изменились условия выхода на пенсию

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В Украине изменились условия выхода на пенсию

В Украине изменили порядок расчета суммы доплаты в минимальный страховой взнос для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы. Изменения вступили в силу с 30 апреля.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

«С 30 апреля 2022 года изменен порядок расчета суммы доплаты в минимальный страховой взнос для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы», — говорится в сообщении.

Что меняется

Для учета в страховой стаж неполного месяца работы в качестве полной доплаты к сумме страховых взносов за ранее отработанный неполный месяц определяется исходя из минимальной заработной платы на дату проведения доплаты.

То есть если доплата производится в мае 2022 года, то она исчисляется от суммы минимальной заработной платы по состоянию на май 2022 года, а именно 6500,00 грн. Из этой суммы высчитывается минимальный страховой взнос (6500,00*22% = 1430,00 грн), а затем из него вычитается сумма взноса, уплаченная за неполный месяц работы.

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Пример

Человек обратился в орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о проведении доплаты в минимальный страховой взнос в мае 2022 года, за неполные месяцы работы в январе 2010 года и в январе 2016 года. По данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:

за январь 2010 года при минимальной заработной плате 869,00 грн. человеку начислена заработная плата в сумме 700,00 грн, с которой уплачены страховые взносы в сумме 246,40 грн (700,00 * 33,2 % + 700,00 * 2 %);

за январь 2016 года при минимальной заработной плате 1378,00 грн человеку начислена заработная плата в сумме 1200,00 грн, из которой уплачен единый взнос в сумме 264,00 грн (1200,00 * 22 %).

Минимальная заработная плата в мае 2022 года (на дату доплаты) составляет 6500,00 грн, минимальный страховой взнос — 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

С учетом изменений сумма доплаты за январь 2010 года — 1183,60 грн (1430,00 — 246,40), за январь 2016 года — 1166,00 грн (1430,00 — 264,00).

Справка Finance.ua:

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