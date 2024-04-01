В Украине изменили правила, касающиеся проживания переселенцев: Кабмин принял постановление — Finance.ua

В Украине изменили правила, касающиеся проживания переселенцев: Кабмин принял постановление Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В Украине изменили правила, касающиеся проживания переселенцев: Кабмин принял постановление

Переселенцы могут пользоваться временным жильем в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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«Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденного Постановлением КМУ от 29 апреля 2022 года № 495», — сказано в сообщении.

Что предусматривает документ

Постановление имеет целью предоставить отдельным категориям ВПЛ дополнительные гарантии по недопущению их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

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Таким образом, на внутренних переселенцев, относящимся к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем 8 части 1 статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

«Такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутренне перемещенных лиц», — отметили в Минреинтеграции.

Справка Finance.ua:

срок подачи заявлений на получение государственного пособия для внутренне перемещенных лиц продлили до 30 апреля. Кроме того, правительство уточнило возраст детей, которые могут получить пособие, повысив его с 14 до 18 лет, а также разрешило подавать заявления на получение пособия лицам, осуществляющим уход за ребенком до 3 лет;

с 1 марта в Украине изменили общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будут брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев;



выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.



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