В Украине изменили названия двух министерств — Finance.ua

В Украине изменили названия двух министерств Сегодня 14:48 — Казна и Политика

Кабинет министров изменил названия двух министерств. Это касается Министерства культуры и Министерства развития общин и территорий.

Об этом сообщается в постановлении правительства от 6 сентября 2024 года № 1028

В частности, правительство переименовало:

Министерство культуры и информационной политики Украины Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Министерство развития общин и территорий Украины.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента.

Кроме того, Рада назначила Алексея Кулебу министром развития общин и территорий Украины, который ранее был заместителем главы Офиса президента.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.