В Украине изменили названия двух министерств — Finance.ua

В Украине изменили названия двух министерств
Кабинет министров изменил названия двух министерств. Это касается Министерства культуры и Министерства развития общин и территорий.
Об этом сообщается в постановлении правительства от 6 сентября 2024 года № 1028.
В частности, правительство переименовало:
- Министерство культуры и информационной политики Украины Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Министерство развития общин и территорий Украины.
Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента.
Кроме того, Рада назначила Алексея Кулебу министром развития общин и территорий Украины, который ранее был заместителем главы Офиса президента.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.
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