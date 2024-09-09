В Украине изменили названия двух министерств — Finance.ua

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В Украине изменили названия двух министерств

Казна и Политика
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Кабинет министров изменил названия двух министерств. Это касается Министерства культуры и Министерства развития общин и территорий.
Об этом сообщается в постановлении правительства от 6 сентября 2024 года № 1028.
В частности, правительство переименовало:
  • Министерство культуры и информационной политики Украины Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Министерство развития общин и территорий Украины.
Напомним, Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента.
Кроме того, Рада назначила Алексея Кулебу министром развития общин и территорий Украины, который ранее был заместителем главы Офиса президента.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Затем Рада проголосовала за назначение новых министров.
По материалам:
РБК-Україна
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