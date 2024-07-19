В Украине изменили форму автобусного билета (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменили форму автобусного билета (фото)

Казна и Политика
110
Изменена форма билета на автобусные маршруты. Теперь билет может быть произвольной формы, главное — чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и требует профильное законодательство.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В силу изменения вступают через три месяца со дня официальной публикации — то есть 19 октября. За это время перевозчики могут подготовиться к использованию обновленной формы билета.
В Украине изменили форму автобусного билета (фото)
«Утвержденный приказ полностью отвечает недавно одобренному Закону, который, среди прочего, вводит электронную форму билета. Перевозчики уже давно не соблюдали существующую форму из-за ряда рудиментарных атрибутов. Поэтому мы со своей стороны привели в соответствие форму билета с действующим регулированием и убрали ничем не обоснованные элементы. Наша задача, чтобы билет был удобен пассажиру и перевозчику, обеспечивал информативность и гарантии для клиентов. Следующий шаг — это утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого мы должны провести детальный скрининг уже работающих в регионах систем и наработать оптимальную модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками», — подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Среди основных изменений:

  • отменена норма по цвету и размеру билета, тарифных зон в зависимости от вида сообщения. Теперь не важно, какого цвета и размера будет билет — главное наличие обязательных элементов.
  • определены обязательные реквизиты — это информация о маршруте, стоимости проезда, регистрационном номере билета, времени и дате отправления и прибытия рейса, информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения), данные о страховании. Также среди обязательных реквизитов — срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.
  • урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте», который вступил в силу 28 июня.
Также обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и является равноценным напечатанному билету.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в начале июня Верховная Рада одобрила законопроект Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 5705. Он создает предпосылки для внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.