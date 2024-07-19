В Украине изменили форму автобусного билета (фото) — Finance.ua

В Украине изменили форму автобусного билета (фото) Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Изменена форма билета на автобусные маршруты. Теперь билет может быть произвольной формы, главное — чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и требует профильное законодательство.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В силу изменения вступают через три месяца со дня официальной публикации — то есть 19 октября. За это время перевозчики могут подготовиться к использованию обновленной формы билета.

«Утвержденный приказ полностью отвечает недавно одобренному Закону, который, среди прочего, вводит электронную форму билета. Перевозчики уже давно не соблюдали существующую форму из-за ряда рудиментарных атрибутов. Поэтому мы со своей стороны привели в соответствие форму билета с действующим регулированием и убрали ничем не обоснованные элементы. Наша задача, чтобы билет был удобен пассажиру и перевозчику, обеспечивал информативность и гарантии для клиентов. Следующий шаг — это утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого мы должны провести детальный скрининг уже работающих в регионах систем и наработать оптимальную модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками», — подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Среди основных изменений:

отменена норма по цвету и размеру билета, тарифных зон в зависимости от вида сообщения. Теперь не важно, какого цвета и размера будет билет — главное наличие обязательных элементов.

определены обязательные реквизиты — это информация о маршруте, стоимости проезда, регистрационном номере билета, времени и дате отправления и прибытия рейса, информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения), данные о страховании. Также среди обязательных реквизитов — срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.

урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте», который вступил в силу 28 июня.

Также обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и является равноценным напечатанному билету.

Справка Finance.ua:

Напомним, в начале июня Верховная Рада одобрила законопроект Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 5705. Он создает предпосылки для внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

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