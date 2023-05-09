В Украине изготовили спецавтомобиль на базе Citroen Jumper (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили спецавтомобиль на базе Citroen Jumper (фото) Сегодня 07:16 — Фондовый рынок

В Украине изготовили спецавтомобиль на базе Citroen Jumper (фото)

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил и передал заказчику новую аварийно-ремонтную мастерскую на базе Citroen Jumper.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Изготовлен новый аварийно-ремонтный автомобиль Citroen Jumper с экипажной сдвоенной кабиной. Это одна из самых популярных конфигураций аварийно-ремонтных мастерских, которые производит наш завод», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Украине новый Citroen Jumper предлагается с 2,2-литровым дизельным двигателем BlueHDi мощностью 165 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Цены на авто стартуют от 1 231 900 грн.

Завод спецтехники «Техкомплект» изготовил на базе китайского грузового шасси Foton Aumark BJ1108 VFJEA-F2 очередной 5-тонный самосвал с трехсторонней разгрузкой. Высота основных и надставных бортов на сумму составляет 1200 мм и обеспечивает емкость кузова до 11 м3.

Как сообщалось, на заводе спецтехники «Техкомплект» изготовили новую цистерну 5 м3, которую впервые установили на китайское грузовое шасси Dongfeng CA91-401.

MMR По материалам:

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