В Украине изготовили новую автовышку на базе Hyundai — Finance.ua

В Украине изготовили новую автовышку на базе Hyundai Сегодня 06:26 — Фондовый рынок

Украинские коммунальщики получили новую современную спецтехнику для выполнения спасательных работ. Речь идет об автовышке на базе Hyundai EX8, изготовленной Заводом Спецтехники Техкомплект.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.

Как сообщили на предприятии, машина пригодится во многих задачах, с которыми сталкивается коммунальщики во время восстановительных и спасательных операций.

Автогидроподъемник был установлен на известное 8-тонное корейское шасси: телескопический гидроподъемник от TM Skyman, который тоже южнокорейского происхождения. Рабочая высота составляет 30 метров, а погрузка на рабочую корзину — до 300 кг. Максимальный гидравлический вылет — 18 м.

Шасси ЕХ 8 оборудованы современными дизельными двигателями серии F. Двигатели соответствуют экологическим нормам Евро-5, работают совместно с пятиступенчатой механической КПП. Для повышения надежности задняя ось также была усилена. Усовершенствована курсовая стойкость автомобиля, теперь подвеска оснащена новыми коническими листовыми рессорами, стабилизаторами поперечной стойкости и газовыми амортизаторами.

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