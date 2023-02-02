В Украине изготовили новую автовышку на базе Hyundai — Finance.ua
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В Украине изготовили новую автовышку на базе Hyundai

Фондовый рынок
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Украинские коммунальщики получили новую современную спецтехнику для выполнения спасательных работ. Речь идет об автовышке на базе Hyundai EX8, изготовленной Заводом Спецтехники Техкомплект.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
Как сообщили на предприятии, машина пригодится во многих задачах, с которыми сталкивается коммунальщики во время восстановительных и спасательных операций.
Автогидроподъемник был установлен на известное 8-тонное корейское шасси: телескопический гидроподъемник от TM Skyman, который тоже южнокорейского происхождения. Рабочая высота составляет 30 метров, а погрузка на рабочую корзину — до 300 кг. Максимальный гидравлический вылет — 18 м.
Шасси ЕХ 8 оборудованы современными дизельными двигателями серии F. Двигатели соответствуют экологическим нормам Евро-5, работают совместно с пятиступенчатой механической КПП. Для повышения надежности задняя ось также была усилена. Усовершенствована курсовая стойкость автомобиля, теперь подвеска оснащена новыми коническими листовыми рессорами, стабилизаторами поперечной стойкости и газовыми амортизаторами.
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По материалам:
mmr.ua
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