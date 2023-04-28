В Украине хотят вернуть «нулевую» растаможку авто: условия — Finance.ua

В Украине хотят вернуть «нулевую» растаможку авто: условия Сегодня 14:03 — Личные финансы

В Украине хотят вернуть «нулевую» растаможку авто: условия

Новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает нулевое растаможивание для владельцев пострадавших от войны транспортных средств.

В документе предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие налоговую льготу для владельцев транспортных средств, чьи автомобили были угнаны или уничтожены во время войны.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9209 «О внесении изменений в подраздел 10 раздела XX „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины», который определяет условия для получения льготы.

Сущность законопроекта

Законопроект предусматривает, что украинцы могут вернуть свои автомобили по нулевой ставке растаможивания, налогу на добавленную стоимость и акцизному сбору, если они предоставят необходимые документы, подтверждающие, что автомобиль был угнан или уничтожен во время войны. Однако владельцы должны будут подать заявление об угоне в течение месяца с момента окончания боевых действий в регионе.

Компенсация за автомобили, не подлежащие восстановлению

Кроме угнанных или уничтоженных транспортных средств, законопроект также предлагает налоговую льготу для автомобилей, поврежденных во время боевых действий, но не подлежащих восстановлению.

Чтобы воспользоваться льготой, владельцы должны будут подать выписку из реестра досудебных расследований и экспертное заключение. Однако реализация этой инициативы потребует внесения изменений в Налоговый кодекс Украины.

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Предложенный закон имеет целью поддержать владельцев автомобилей, пострадавших в результате войны, и облегчить финансовое бремя для них. Хотя закон решает текущую проблему, процесс получения налоговой льготы может потребовать дальнейшего усовершенствования для обеспечения того, чтобы льгота дошла до тех, кому она предназначена. В случае принятия новое законодательство поможет тысячам украинцев, понесших значительные потери во время войны.

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Avtosota По материалам:

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