В Украине хотят усовершенствовать программу инвестиционных нянь — Finance.ua

В Украине хотят усовершенствовать программу инвестиционных нянь
Правительство подало в Верховную Раду законопроект, которым будет усовершенствовано положение закона об «инвестиционных нянях».
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Несмотря на войну, у нас сразу есть семь заявок от крупных инвесторов, которые сейчас готовы вкладывать средства, создавать новые рабочие места и экспортные поступления», — подчеркнул глава правительства.
Что предлагают изменить
Предоставить преференции закона проектам от 12 млн евро, тогда как сейчас этот порог составляет 20 млн евро.
Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовать соответствующие проекты. В частности, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также горячего водоснабжения.
Денис Шмыгаль отметил, что такие изменения будут способствовать тому, что бизнес будет инвестировать сотни миллионов в важные для экономики и страны проекты.
Справка Finance.ua:
- в начале февраля 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине»;
- Кабинет Министров уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать инвесторов в предусмотренных законом процедурах.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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