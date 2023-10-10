В Украине хотят снять возрастные ограничения для призыва в армию: что известно и какие фейки распространяются — Finance.ua

В Украине хотят снять возрастные ограничения для призыва в армию: что известно и какие фейки распространяются Сегодня 09:14

В Украине хотят снять возрастные ограничения для призыва в армию: что известно и какие фейки распространяются

На фоне всеобщей мобилизации из-за продолжающейся российской агрессии против Украины в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, предлагающий снять возрастные ограничения для службы в армии. О чем именно идет речь, рассказываем дальше.

Стоит отметить, что сейчас из украинской армии мужчины могут уволиться по достижению 60 лет, однако в некоторых случаях это происходит позже — после 65 лет.

Как в парламенте объясняют законопроект

Согласно пояснительной записке, граждане отбывают военную службу в соответствии с законом, устанавливающим определенные ограничения по службе, в частности, предельный возраст. Статьей 22 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» определен предельный возраст пребывания на военной службе, устанавливаемый для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

высшего офицерского состава — до 65 лет.

Однако в ВР хотят дополнить часть 2 статьи 22 следующим образом: «Во время действия военного положения военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе».

То есть военные сами смогут регулировать свою возрастную карьеру и, таким образом, помогать армии до тех пор, пока у них на это есть физические и моральные силы. Отметим, сейчас этот законопроект прорабатывается в комитете парламента. После его одобрения комитетом он будет вынесен на рассмотрение в ВР.

Фейки от россиян

В сети россияне сразу начали распространять недостоверную информацию, мол, «Украина планирует призывать в армию пенсионеров». Однако эти сообщения не соответствуют действительности, поскольку в законопроекте указано, что люди, отслужившие свои годы, смогут самостоятельно решать, продлевать ли им службу или уходить на пенсию.

Напомним, что в мае 2023 года Кабинет Министров Украины также принял решение снизить призывной возраст в армию с 27 до 25 лет.

Как известно, во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из учета. Однако, согласно закону, отсрочку могут получить, в частности:

забронированные работники (не все профессии);

мужчины с инвалидностью;

родители, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;

родители-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью и тяжелобольного ребенка;

родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;

опекун жены, родителей (своих или жены) с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

опекун недееспособного лица или человека с инвалидностью;

мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если жена проходит военную службу.

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