В Украине хотят снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет — Finance.ua

В Украине хотят снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет
В Украине могут снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.
Как сообщили в Минобороны, ведомство уже наработало предложения по изменениям в законодательство.
«В Министерстве обороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство об уменьшении предельного возраста состояния на воинском учете призывников с 27 до 25 лет», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует необходимость состояния на воинском учете призывников до 27 лет.
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"Во-первых, необходимость их ежегодного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВВК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не проводится.
Во-вторых, длительное состояние на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что «учитывая значительное внимание общества к вопросам, связанным с воинским учетом граждан и мобилизацией, следует отметить, что все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей Победы».
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«Каждый общий шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение в Закон — это ответ на широкомасштабное вторжение россии с целью укрепления нашей обороноспособности. Каждое такое решение проходит жесткое испытание в условиях военного положения. Сегодня для защиты государства сделано очень много. Украина выстояла в самый тяжелый период, и теперь, как одно целое, противостоит оккупанту», — резюмировали в ведомстве.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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