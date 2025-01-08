В Украине цены на чеснок выросли до рекордных показателей — Finance.ua

В Украине цены на чеснок выросли до рекордных показателей Сегодня 06:09 — Личные финансы

В Украине цены на чеснок выросли до рекордных показателей

В Украине цены на чеснок выросли до абсолютного рекорда в гривнах — более 200 гривен за килограмм.

Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit.

В сообщении говорится, что дешевым чеснок уже не будет.

У Украины нет достаточно его запасов, а в Европе цены на чеснок в 1,5 раза выше.

Даже во время пандемии чеснок стоил дешевле, потому что до войны его еще выращивали на больших полях в некоторых районах.

В Украине очень трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.

Чеснок подорожал из-за некоторых факторов.

Во-первых, в Европе на него возрос спрос.

Эксперты связывают это с увеличением числа эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни.

В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.

Во-вторых, чеснока не хватает на всех — предложение отстает от спроса.

Главным производителем чеснока в ЕС является Испания.

Отмечается, что европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС.

Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов в 1200 евро за тонну.

Соответственно цена растет, но чеснок все равно покупают.

Вот почему в Украине проблемы с импортом чеснока — он слишком дорогой, а собственного чеснока в достаточных объемах нет.

Согласно статистике Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га.

Почти весь чеснок выращивают мелкие и семейные хозяйства.

Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.

Українські Новини По материалам:

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