В Украине цены на чеснок выросли до рекордных показателей — Finance.ua

В Украине цены на чеснок выросли до рекордных показателей
В Украине цены на чеснок выросли до абсолютного рекорда в гривнах — более 200 гривен за килограмм.
Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit.
В сообщении говорится, что дешевым чеснок уже не будет.
У Украины нет достаточно его запасов, а в Европе цены на чеснок в 1,5 раза выше.
Даже во время пандемии чеснок стоил дешевле, потому что до войны его еще выращивали на больших полях в некоторых районах.
В Украине очень трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.
Чеснок подорожал из-за некоторых факторов.
Во-первых, в Европе на него возрос спрос.
Эксперты связывают это с увеличением числа эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни.
В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.
Во-вторых, чеснока не хватает на всех — предложение отстает от спроса.
Главным производителем чеснока в ЕС является Испания.
Отмечается, что европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС.
Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов в 1200 евро за тонну.
Соответственно цена растет, но чеснок все равно покупают.
Вот почему в Украине проблемы с импортом чеснока — он слишком дорогой, а собственного чеснока в достаточных объемах нет.
Согласно статистике Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га.
Почти весь чеснок выращивают мелкие и семейные хозяйства.
Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.
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