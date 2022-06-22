В Украине будет налажен выпуск уникальных военных дронов Valkyrie (видео) — Finance.ua
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В Украине будет налажен выпуск уникальных военных дронов Valkyrie (видео)

Сегодня 16:46Технологии&Авто
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Инженеры украинского стартапа AMW Labs приступили к разработке новой модели военного дрона.
В Украине будет налажен выпуск уникальных военных дронов Valkyrie (видео)
Об этом в ходе интервью корреспонденту портала DOU сообщил учредитель компании С. Баранцев.
По его словам, новый дрон получит название Valkyrie. По техническим характеристикам он будет сопоставим с летательным аппаратом Inspire 2 производства китайской компании DJI. Бойцы украинской армии смогут использовать новый дрон не только для сбора разведданных, но и для проведения атак с воздуха.
Стартап AMW Labs был основан Embedded-разработчиком С. Баранцевым в 2019 году. На первых порах он специализировался на проектировании малогабаритных ракет. Перед началом полномасштабных военных действий стартап Баранцева заключил соглашение о сотрудничестве с «Аэроразведкой». Впоследствии компания запустила проект по производству дронов U-Eye.
Баранцев отметил, что стоимость дрона DJI Inspire 2 составляет 3 500 USD. Беспилотник Valkyrie будет обходиться в 3 000 USD. Новый БПЛА сможет удаляться от оператора на расстояние до 15 километров. Заявленная автономность Valkyrie равна 32 минутам. Таким образом, он способен находиться в воздухе на 5 минут дольше Inspire 2. Стартап планирует выпускать беспилотник в двух модификациях. Первая модификация будет предназначена для разведки. Вторую модификацию дрона ВСУ смогут использовать для бомбардировок противника гранатометными боеприпасами ВОГ-25.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: prostomob
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