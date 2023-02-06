В Украине арестовали 170 российских и белорусских вагонов с минудобрением — Finance.ua

В Украине арестовали 170 российских и белорусских вагонов с минудобрением Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Суд арестовал 170 российских и белорусских вагонов с партией минеральных удобрений почти на 100 млн грн. Вагоны хранили в николаевском порту, принадлежащем компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Как сообщили в прокуратуре, железнодорожные контейнеры с минудобрениями прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Они находились в режиме «транзит» в Николаеве на территории морского порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

фото СБУ

Груз принадлежал двум иностранным компаниям — «Уралкалий» и «Беларуськалий». Затем владельцы товара планировали переправить его на продажу в другие страны. Часть из них в качестве налогов была бы перечислена на финансирование войны россии против Украины.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов суд арестовал 170 вагонов вместе с продукцией. Общий объем имущества составляет 11,8 тыс. тонн на сумму почти 100 млн грн.

Впоследствии арестованное имущество будет передано в управление АРМА.

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