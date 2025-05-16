В Турции представили новую версию беспилотника Bayraktar — Finance.ua

В Турции представили новую версию беспилотника Bayraktar Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

В Турции представили новую версию беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar представила модернизированную версию своего известного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, получившую обозначение Bayraktar TB2T-AI.

Об этом сообщает АрмияInform.

Модернизация включает в себя новый турбовинтовой двигатель и интеграцию передовых систем искусственного интеллекта, что значительно улучшило характеристики БПЛА, увеличило его автономность и расширило возможности ведения боевых действий. Дрон получил три новых компьютера с продвинутым искусственным интеллектом, что позволяет ему самостоятельно анализировать цели, проводить их обнаружение и идентификацию.

Обновленный Bayraktar TB2T-AI способен выполнять автономные взлеты и посадки, визуально распознавать взлетно-посадочные полосы, определять оптимальные маршруты полета и проводить динамическое планирование маршрута. Благодаря ИИ он может ориентироваться на территории даже в сложных условиях электронного воздействия. При внештатных ситуациях интеллектуальная система дрона теперь способна автоматически возвращать аппарат на базу. Это значительно повышает живучесть БПЛА.

Беспилотник способен подниматься на высоту более 9000 метров менее чем за 30 минут. Также он получил увеличенную дальность полета, ранее составлявшую 27 часов. Также к другим улучшениям можно отнести:

полезная нагрузка увеличена на 50−100% из предыдущих 100 кг;

увеличилась максимальная скорость с 220 до 300 км/ч;

система спутниковой связи повышает радиус управления беспилотника со 150 км до более чем 1000 км;

Bayraktar TB2T-AI может нести бомбы MAM-C с лазерной наводкой, а также MAM-L весом 22 кг и дальностью 15 км. Новейшим видом вооружения стали миниатюрные крылатые ракеты «Кеманкеш», способные устранить угрозы на расстоянии 200 км. На сегодняшний день компания Baykar произвела около 800 беспилотников этого типа, а экспорт осуществляется в 36 стран мира. Производственные мощности позволяют выпускать один беспилотник в день.

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