В Турции объяснили, почему не вводят санкции против россии — Finance.ua

В Турции объяснили, почему не вводят санкции против россии Сегодня 11:44

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, что в вопросе введения санкций против россии Анкара будет использоваться только национальными интересами.

Об этом он заявил на церемонии открытия нового помещения сельскохозяйственной палаты в городе Алания, пишет DHA

Чавушоглу комментировал утверждение некоторых политиков о том, что Турция, как член Североатлантического Альянса, должна присоединиться к санкциям против россии.

«Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО по каждому вопросу, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?» — отметил он.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН, но «если я буду выполнять санкции, которые каждый налагает на кого-то оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны».

«Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не отступаем от своих принципов ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары», — пояснил Чавушоглу.

Он подчеркнул, что Турция называет полномасштабное вторжение россии в Украину войной, выполняет положения конвенции Монтре о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.

«Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?» — завершил он.

Как известно, Анкара пытается сбалансировать свои добрые связи, как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции и что российские военные не смогут использовать ни одну поставленную продукцию в военных целях.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.