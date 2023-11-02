В Турции изменили правила сдачи жилья туристам — Finance.ua

В Турции изменили правила сдачи жилья туристам
В Турции существенно изменили правила сдачи жилья в аренду туристам.
Соответствующее постановление опубликовано в официальном печатном издании правительства Турции Resmî Gazete.
Правила касаются арендодателей, но в итоге могут затронуть возможности и комфорт арендаторов жилья.
Фактически власти Турции ужесточили правила сдачи жилья в аренду туристам.
Теперь во время сдачи на короткий срок владелец жилья должен получить согласие всех собственников в здании, а также специальную лицензию. В противном случае он может быть оштрафован на сумму до 35 000 долларов.
На входе в арендуемое помещение нужно будет вывесить специальную табличку о том, что объект сдается туристам.
Кроме того, во время сдачи жилья на срок до 100 дней арендодатель должен получить согласие всех собственников в здании и специальную лицензию турецкого министерства культуры и туризма. Сделать это нужно для заключения договоров с гостями.
Для сдачи туристам жилья в долгосрочную аренду (срок свыше 100 дней) владельцам также будет необходимо получить лицензию.
Постановление запрещает сдавать жилье в субаренду.
Медицинское страхование 😷
Размер комиссии за получение лицензии и вывески должно определить министерство.
За сдачу жилья в аренду без лицензии предусмотрен административный штраф в размере 100 000 турецких лир (3500 долларов) за каждое помещение. После получения штрафа владелец должен оформить лицензию в течение 15 дней, иначе его оштрафуют еще на 500 000 лир (17 600 долларов), а через 15 дней — на 1 млн лир (35 300 долларов).
Предусмотрен также штраф в размере 100 000 лир за сдачу жилья в субаренду.
Столько же обяжут заплатить и арендодателей, которые не вывесят табличку у входа.
А в случае заключения более четырех контрактов на аренду в год с даты первого договора владельцу будет грозить штраф в размере 1 млн лир.
Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑
Поделиться новостью