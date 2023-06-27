В TikTok добавили инструмент родительского контроля — Finance.ua

В TikTok добавили инструмент родительского контроля Сегодня 23:55 — Фондовый рынок

В компании TikTok, владеющей одноименным видеоприложением, объявили, что добавили инструмент фильтрации контента к функционалу «Семейных настроек» (Family Pairing), который позволяет родителям связывать свою учетную запись с учетной записью ребенка и включать настройки содержимого и конфиденциальности, пишет ms. detector.

Инструмент фильтрации позволит пользователям отсеивать видео с ключевыми словами, которые они не хотят видеть в лентах для детей, сообщило издание TechCrunch.

В компании заявили, что инструмент фильтрации поможет родителям уменьшить вероятность того, что их дети будут «пересматривать контент, который, по их мнению, будет нежелательным».

«Чтобы адаптировать эту функцию для Family Pairing, мы сотрудничали с экспертами, в частности Family Online Safety Institute, чтобы найти баланс между тем, чтобы позволить семьям выбрать лучший опыт для своих потребностей, а также гарантировать, что мы уважаем права молодых людей участвовать в онлайн-мире, — говорится в сообщении компании в ее блоге. — Поэтому по умолчанию подростки могут просматривать ключевые слова, добавленные их родителями».

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