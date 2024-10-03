В Tesla квартальные поставки электромобилей выросли до почти 463 тыс: аналитики ожидали большего — Finance.ua

В Tesla квартальные поставки электромобилей выросли до почти 463 тыс: аналитики ожидали большего Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

В Tesla квартальные поставки электромобилей выросли до почти 463 тыс: аналитики ожидали большего

Tesla представила результаты деятельности по итогам III квартала 2024 года, закончившегося 30 сентября. И хотя показатели компании увеличились, они оказались меньше прогнозов аналитиков, CNBC.

В определенный период поставки Tesla достигли 462,890 тыс. электромобилей, а производство — 469,796 тыс.

Аналитики ожидали, что поставки составят 463,310 тыс. единиц, по оценкам FactSet StreetAccount. По некоторым другим прогнозам, Tesla недополучила еще больше. По данным LSEG, эксперты в среднем ожидали поставок 469,828 тыс. автомобилей.

Независимый исследователь, за которым широко следят фанаты Tesla и публикуемый под ником Troy Teslike, предполагал, что производитель электромобилей отчитается о поставках 472 тыс. автомобилей в III квартале.

Tesla также посылает собственный обзор — в рамках прошлого опроса 30 аналитиков компания заявила, что прогнозируют поставки 461,978 тыс. авто. В таком случае фактический результат оказался выше прогноза.

В прошлом году Tesla сообщила о 435,059 тыс. поставленных авто и 430,488 производимых. В прошлом квартале компания заявила о поставках 443,956 тыс. электромобилей и производстве 410,831 тыс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.