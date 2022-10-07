В SWIFT провели успешные испытания национальных цифровых валют — Finance.ua

В SWIFT провели успешные испытания национальных цифровых валют 07.10.2022, 00:30 — Финтех и Карты

В SWIFT провели успешные испытания национальных цифровых валют

Международная межбанковская система передачи и осуществления платежей SWIFT разработала платформу глобальной сети цифровых валют центральных банков (CBDC), в которой провела исследования. Эксперимент длился восемь месяцев.

Об этом сообщает Reuters

В нем приняли участие ЦБ Франции и Германии, а также крупные финансовые учреждения, такие как HSBC, Standard Chartered и UBS. Тестирование было направлено на изучение вариантов использования CBDC на международном уровне и конвертации актива в фиатную валюту. Идея проекта состоит в создании единой глобальной сети сообщения между банками.

В ходе испытаний были протестированы различные базовые технологии CBDC, такие как блокчейн. Команда проекта подчеркнула, что использование отличных друг от друга технологий и подходов разными странами может стать помехой для быстрого глобального внедрения этого типа цифровых активов.

Кроме того, отдельные тесты с использованием токенизированных активов проводились совместно финансовым конгломератом Citi, клиринговой компанией Clearstream и финансовым холдингом Northern Trust.

Руководитель отдела инноваций SWIFT Ник Кериган сообщил, что за этим экспериментом последует более продвинутое тестирование, которое начнется в 2023 году.

В настоящее время SWIFT представлена в 200 странах, объединяет более 11 500 банков и фондов и обрабатывает более 5 млрд финансовых сообщений ежегодно.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.